PSG : Messi au Barça, l’info qui ravit le Qatar

En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, Lionel Messi, en grande forme depuis trois mois, est très courtisé.

A six mois de la fin du contrat de Lionel Messi, les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent d’arrache-pied pour convaincre l’international argentin de prolonger dans la capitale française. Le PSG a pour l’instant les faveurs de Lionel Messi, mais rien n’est encore joué dans ce dossier. En effet, plusieurs clubs de Major League Soccer sont à l’affût tandis que le FC Barcelone caresse toujours l’espoir de faire revenir La Pulga. Mais dans une interview accordée au journal AS, un certain Andrès Iniesta a douché les espoirs du Barça. Pour l’ex-milieu de terrain blaugrana, toujours en contact avec son ancien coéquipier Xavi, qui n’est autre que l’actuel entraîneur du Barça, il est hautement improbable de voir Lionel Messi revenir au sein de son club formateur lors du prochain mercato estival.

Iniesta pessimiste pour un retour de Messi à Barcelone

« Un retour de Messi au Barça ? Cela ne semble pas facile, bien sûr, mais je ne suis pas Leo ou Laporta et je ne peux pas prédire ce qui pourrait arriver dans le futur. Est-ce que cela me plairait ? Plus que moi, c'est lui qui doit l'apprécier et voir si cela peut se faire. Xavi ? Nous sommes régulièrement en contact, mais quand nous parlons, nous ne parlons pas de tactique ou d'opposition. Il fait quelque chose qu'il voulait faire, il est prêt pour ça et, en plus, il est chez lui. Il savait quel grand défi il devait relever et, en tant qu'ami, ce que je lui souhaite » a livré Andrès Iniesta, pour qui un retour de Lionel Messi au FC Barcelone n’est donc pas à l’ordre du jour. Une excellente nouvelle pour les dirigeants qataris du PSG, pour qui la prolongation de contrat de Lionel Messi est une priorité.

Le PSG fait-il une erreur en prolongeant Messi ?

Tandis que le départ de Kylian Mbappé l’été prochain fait peu de doutes, il est capital pour le PSG de conserver Lionel Messi au côté de Neymar. Une grosse erreur toutefois pour Daniel Riolo, qui a livré un avis très tranché à ce sujet sur l’antenne de RMC lundi soir. « Jamais de la vie il faut prolonger Messi au PSG. Il faut créer un nouveau cycle, voir les choses autrement et ne pas compter sur un Messi qui est en fin de carrière et qui a déjà tout donné » a notamment lancé Daniel Riolo, pour qui le Paris Saint-Germain doit profiter des potentiels départs de Lionel Messi et de Kylian Mbappé pour créer une nouvelle dynamique avec des joueurs moins « stars » en attaque pour épauler Neymar. Reste que le Qatar ne l’entend pas de cette oreille pour le moment et a bel et bien l’intention de prolonger le bail de la Pulga, profitant de la défaillance du FC Barcelone sur ce dossier.