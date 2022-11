PSG : Messi a trahi le Barça, Javier Tebas pète un plomb !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi quittait le Barça à la surprise générale lors de l'été 2021. Un départ dont le président de la Liga, Javier Tebas, ne se remet toujours pas. Les agressions à distance se multiplient contre le PSG, et même le choix du joueur argentin.

Le Barça peine à retrouver sa gloire d'antan... Les Catalans ont une nouvelle fois été éliminés de la phase de groupes de la Ligue des champions. C'est la deuxième fois de suite que cela se produit. Et cela coïncide avec le départ de Leo Messi. Le septuple Ballon d'Or, qui n'avait pas réussi à se mettre d'accord pour prolonger son contrat au Barça, avait relevé le défi du PSG. Après une première saison compliquée, le génie argentin marche sur l'eau depuis le début de ce nouvel exercice. De quoi ravir les fans du joueur et du PSG, mais pas forcément en Liga. Si le Barça ne se cache pas publiquement de vouloir faire revenir Messi l'été prochain, alors que la Pulga sera en fin de contrat à Paris, c'est la même chose du côté de Javier Tebas, président de la Liga.

Tebas, le nouvel appel du pied

Javier Tebas ne manque jamais une occasion de tacler le PSG et ses propriétaires qataris. Ces dernières heures, lors d'une interview accordée au média argentin Ole, l'homme fort du football ne s'est pas gêné pour inviter Messi à revenir au Barça. « Je pense que Messi ne manque pas seulement à la Liga, mais manque au football, parce que la Ligue 1 est ce qu'elle est... Je pense que peu importe à quel point il est bon au PSG, il est beaucoup moins suivi que quand il jouait au FC Barcelone. Au Barça, en Liga, je le voyais beaucoup plus souvent. Il me manque. Je ne sais pas s'il y aura une dernière danse au Barça, car ça dépendra de lui. J'espère qu'il reviendra. Par dessus tout, ce serait aussi bon pour lui de revenir au foot espagnol, spécialement dans l'équipe qui l'a vu naitre », a dans un premier temps indiqué Javier Tebas, avant non seulement d'affirmer que son départ du Barça était un erreur, mais que c'est La Pulga qui a trahi le club catalan et a décidé de s'en aller : « C'était une erreur de sa part de casser ce mariage, cette alliance avec le Barça depuis qu'il jouait en pro. Cela l'aurait aidé dans la continuité, comme sa marque Messi-Barça, qui est très importante pour un joueur ». Le PSG appréciera, Messi aussi, lui qui n'a pas eu le choix et a été poussé dehors par Joan Laporta en 24 heures.

Messi, un avenir au PSG ?

Leo Messi sera donc en fin de contrat en juin 2023 avec le PSG. La Pulga a une possibilité d'activer une année supplémentaire s'il le souhaite. Comme l'indique son entourage, aucune décision ne sera prise avant la fin de la Coupe du monde. Le PSG veut en tout cas le prolonger et un contrat jusqu'en 2025 est même évoqué. Les champions de France devront faire avec de la concurrence dans ce dossier, puisque l'Inter Miami est aussi confiant concernant le recrutement de Leo Messi. Et bien sûr, le Barça ne sera pas loin pour tenter de jouer sa partition et convaincre son ancien joueur de revenir finir sa carrière en Catalogne. En plus d'un futur dossier Kylian Mbappé, le PSG s'apprête donc à vivre la même chose avec Leo Messi. Et peut-être Neymar Jr...