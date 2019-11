PSG : Messi a tenté de truquer le mercato avec Neymar

Dans : PSG.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain et Barcelone ont longtemps négocié au sujet d’un éventuel transfert de Neymar. Finalement, l’international brésilien est resté dans la capitale française…

Le n°10 du PSG était pourtant la priorité absolue de Barcelone sur le marché des transferts. Et pour cause, le retour du Brésilien en Catalogne était fortement souhaitée au sein du vestiaire blaugrana, où Luis Suarez et un certain Lionel Messi rêvaient de le voir revenir. A en croire les indiscrétions de France Football, la quintuple Ballon d’Or a même vendu un projet très alléchant à Neymar à court et moyen terme du côté de Barcelone durant l’été, au téléphone.

« Il n'y a qu'ensemble qu'on va pouvoir gagner la Ligue des champions. Je veux que tu reviennes. Dans deux ans, je pars, et tu seras tout seul, tu prendras ma place » aurait notamment lâché Lionel Messi à Neymar durant l’été. Une perspective qui emballait fortement la star du PSG, laquelle a néanmoins buté sur l’intransigeance de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi au mercato. De plus, FF nous apprend que deux joueurs du PSG ont été particulièrement actifs pour convaincre Neymar de rester dans la capitale française, à savoir Marco Verratti et Kylian Mbappé. « Tu n’as pas intérêt à partir » lui glissa notamment, durant l’été, l’ancien attaquant de l’AS Monaco, son « plus proche confident à Paris » selon le magazine. Reste maintenant à voir comment se goupilleront les choses l’été prochain…