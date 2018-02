PSG : Mercato raté ou pas, Sévérac s'affole pour le PSG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain n'a pas fait des folies lors du dernier mercato, le club de la capitale s'offrant juste Lassana Diarra pour venir renforcer un de ses rares points faibles, le milieu de terrain et plus précisément le poste de sentinelle. Oui mais voilà, le match aller face au Real Madrid se profile désormais et pour Dominique Sévérac, le PSG est loin d'avoir trouvé une vraie solution pour ce poste qui semble maudit. Car entre Thiago Motta, pas encore revenu de blessure, Lassana Diarra qui a besoin de temps, et Adrien Rabiot, forfait contre Lille et touché à la hanche, la situation devient tendue pour Unai Emery.

« Le PSG poursuit sa vie privée de sentinelle naturelle. Lassana Diarra débutera a priori l’un des deux matchs de la semaine prochaine mais le mal restera le même : il manquera de rythme à Bernabeu et son expérience ne peut suffire pour endiguer la furia d’un club qui jouera sa saison sur ces deux matchs européens. Thiago Motta, lui, n’a plus les jambes pour revenir la semaine prochaine et se montrer déjà prêt pour le choc de Ligue des champions. Dans le Nord, Lo Celso devrait encore dépanner mais il ne peut être une solution face à Casemiro, Modric et Kroos. Devant la rugosité de Lille, ressort sur lequel Christophe Galtier s’appuiera pour contrarier Paris, l’Argentin renseignera à nouveau sur ses aptitudes au combat. A la fin, il reste encore et toujours Adrien Rabiot (..) Les doutes entourant Diarra, Thiago Motta et maintenant Rabiot suscitent toujours une forme de fébrilité », explique, dans le Parisien, Dominique Sévérac, pas vraiment convaincu par le choix du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato de faire signer un Lassana Diarra qui ne jouait plus depuis plusieurs mois alors que le PSG a besoin d'un milieu de terrain immédiatement disponible.