PSG ‍: Un autre Portugais ciblé, Mendes et Campos se gavent

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Maîtres du mercato estival du Paris Saint-Germain, Jorge Mendes et Luis Campos ont une nouvelle idée pour continuer à renforcer l’effectif de Luis Enrique en vue de l’exercice 2023-2024.

Arrivé à la demande de Kylian Mbappé il y a un peu plus d’un an, Luis Campos a clairement posé sa patte sur le recrutement du PSG cet été. Avec Jorge Mendes comme bras droit. Depuis le début du mercato, l’agent portugais est effectivement omniprésent dans les deals, que ce soit avec Marco Asensio, Kang-in Lee ou Manuel Ugarte en début d’été, et désormais avec Gonçalo Ramos, qui va débarquer à Paris cette semaine dans le cadre d’un prêt avec option d’achat de 65 millions d’euros. Mais le duo Mendes - Campos ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, sachant qu’ils semblent avoir quartier libre pour remplir le groupe de Luis Enrique. Et selon les informations de SportsZone, le prochain dossier porté par le duo portugais pourrait être celui de Matheus Nunes : « Le duo Campos - Mendes veut encore frapper. Pour Campos, Matheus Nunes est désormais bien plus qu’une piste crédible et elle prend de l’ampleur. Il cherche déjà à trouver un accord avec le joueur. À Nasser et au coach de trancher », peut-on lire sur le compte Twitter du média spécialisé.

Un milieu portugais pour renforcer l’entrejeu ?

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Le duo Campos - Mendes veut encore frapper.



▫️Pour Campos, Matheus Nunes est désormais bien plus qu’une piste crédible et elle prend de l’ampleur. Il cherche déjà à trouver un accord avec le joueur.



À Nasser et au coach de trancher. ⏳ https://t.co/gNeyVNUirh pic.twitter.com/qlDo8I25uU — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 6, 2023

Une nouvelle rumeur pas si étonnante que cela, car si Paris fait son maximum pour renforcer son attaque, avec la potentielle arrivée de Randal Kolo Muani en complément de celle de Ramos, le chantier du milieu de terrain est toujours en cours. Bien rempli, l’entrejeu parisien manque peut-être un peu de qualité aux yeux des dirigeants parisiens, et la venue du milieu de Wolverhampton pourrait être une bonne idée. Mais pour s’attacher les services de l’international portugais, recruté par les Wolves pour 45 millions d’euros au Sporting Portugal en 2022, le PSG devra encore sortir un gros chèque. Et à force d’empiler les gros transferts, Paris pourrait dépasser les 200 ME d’achats cet été et finir de nouveau dans les radars du fair-play financier de l’UEFA…