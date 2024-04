PSG ‍: Mbappé finalement jaloux de Dembélé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Chacun y va de son explication après la contre-performance de Kylian Mbappé mercredi avec le PSG face au FC Barcelone. Dans les médias, c'est la guerre des sources anonymes pour tenter de trouver la véritable explication.

Où était passé le vrai Kylian Mbappé mercredi entre 21h et 23h ? En tout cas, le joueur de 25 ans a réellement souffert contre le Barça, Jules Kondé se jouant de lui pendant un match durant lequel le Kid de Bondy n'avait rien d'un candidat au Ballon d'Or. Une similitude d'ailleurs assez étonnante avec Erling Haaland, lui aussi fantomatique contre le Real Madrid la veille. Même si l'attaquant du PSG traverse un petit coup de moins bien, cela a également été le cas lors des deux sorties de l'équipe de France en mars dernier, sa copie dans ce quart de finale aller de Ligue des champions est trop mauvaise pour ne pas cacher quelque chose. Et si l'on en croit L'Equipe, c'est plutôt quelqu'un. Ce que le média dévoile.

Luis Enrique mise sur Dembélé

Car le quotidien sportif pense que si la relation entre Kylian Mbappé et les dirigeants du Paris Saint-Germain, notamment Nasser Al-Khelaifi n'est pas amicale, mais pas non plus détestables, avec l'entraîneur espagnol du PSG la confiance serait totalement rompue. Et cela ne remonte pas seulement à janvier, et au moment où Mbappé a prévenu les responsables du club de la capitale qu'il avait décidé de partir libre en fin de saison pour le Real Madrid ou ailleurs. Car le champion du monde 2018 n'apprécie pas que finalement, malgré les promesses de l'été dernier, son coach mise plutôt sur un renfort arrivé au mercato 2024 et que tout le monde annonçait comme le futur lieutenant de Mbappé. Un lieutenant qui aurait finalement pris la place de celui qui pensait être le numéro 1 avec le départ des autres stars du Paris Saint-Germain.

Mbappé a viré Neymar pour être dans l’ombre de Ousmane Dembélé

#PSGBAR pic.twitter.com/KJ9z4nCujr — 𝐀𝐌𝐈𝐑🇩🇿🇳🇱 (@CestMoiAmir_) April 10, 2024

La relation houleuse entre Luis Enrique et Kylian Mbappé remonterait en effet à l'arrivée de l'ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone à la place de Christophe Galtier. Car le technicien espagnol aurait confié les clés du projet à Ousmane Dembélé plutôt qu'à Kylian Mbappé révèle José Barroso, Hugo Delom et Loïc Tanzi. « Dans l'esprit de Kylian Mbappé et de son entourage, les départs de Messi et de Neymar Junior allaient conduire naturellement à une modification profonde des équilibres collectifs globaux. Et donc un projet de jeu tourné vers le numéro 7 (...) L'arrivée de Luis Enrique, en juillet, bien avant donc l'annonce du départ de la star, a débouché sur un tout autre constat. L'Espagnol a répété, à l'envi, ces derniers mois à quel point, dans son projet, Mbappé disposait de libertés. Et ce quel que soit son poste. Mais aujourd'hui, un constat est clair : son animation offensive est davantage structurée autour d'Ousmane Dembélé », précisent nos confrères, qui pensent que tout cela pèse sur Kylian Mbappé. Pourtant, après avoir délivré un ballon à son compère de l'attaquant du PSG, la star parisienne n'a pas hésité à célébrer le but de Dembélé. C'est à rien y comprendre.