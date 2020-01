PSG : Mbappé vise un triplé historique, interdit de rigoler

Dans : PSG.

Dans une interview accordée à la BBC en début de semaine, Kylian Mbappé affichait son ambition en indiquant qu’il souhaitait remporter trois titres majeurs en 2020.

« Mon rêve, ce serait un triplé Ligue des Champions, Euro et Jeux olympiques. Ce serait pas mal. Pour l’instant, cela paraît inaccessible, mais je vais essayer de faire en sorte d’accomplir ce rêve » indiquait l’attaquant du Paris Saint-Germain, dont l’ambition est devenue au fur et à mesure des mois et des années une marque de fabrique. Ambitieux mais jamais arrogant, le champion du monde tricolore a en tout cas un fan du côté du Camp des Loges, à savoir Thomas Tuchel.

Invité à commenter les déclarations de son attaquant, le coach parisien a rigolé de l’ambition démesurée de Kylian Mbappé, tout en le complimentant. « Il a dit ça (rires) ? C'est bien, c'est un grand objectif... Avec lui c'est comme ça, il ne rigole même pas quand il vous dit ça, il y croit vraiment. Ça montre qu'il a confiance, et il faut de la confiance pour remporter des titres comme ça. J'espère qu'on pourra accomplir le premier avec le PSG, les deux autres c'est avec la France, je ne suis pas concerné » a indiqué Thomas Tuchel, pour qui l’état d’esprit de compétiteur de Kylian Mbappé, lequel veut rafler tous les titres, est un véritable exemple à suivre pour ses partenaires du Paris Saint-Germain.