PSG : Kylian Mbappé victime d'une rumeur salissante

Par Alexis Rose

À l’issue de la large victoire du Paris Saint-Germain contre Auxerre dimanche (5-0), Kylian Mbappé et Kays Ruiz-Atil ont eu un échange pour le moins étonnant qui a provoqué un énorme buzz sur les réseaux sociaux.

Véritable star du football mondial, Kylian Mbappé est particulièrement observé sur et en dehors des terrains, tous ses faits sont effectivement épiés par les médias. Dernier exemple en date ce dimanche avec un geste étonnant envers Kays Ruiz-Atil dans les couloirs du Parc des Princes après la victoire du PSG contre Auxerre. Anciens coéquipiers au PSG, sachant que le jeune de l’AJA a porté le maillot parisien en L1 à la fin de l’année 2020, les deux hommes se sont retrouvés ce dimanche au Parc des Princes. Pas sur la pelouse, vu que le champion du monde 2018 a joué et marqué un but alors que l’ancien prodige du Barça est resté en tribunes, mais dans les couloirs du Parc. Des retrouvailles assez bizarres, Mbappé se faisant remarquer en faisant un geste saisi par une caméra installé juste à l'entrée des vestiaires. Alors que les deux joueurs marchaient de leur côté, l'international français a regardé son ancien coéquipier en se tenant les parties génitales. Un geste que l’ailier d’Auxerre ne semblait pas avoir bien compris.

Kylian Mbappé taille l’ancien Parisien Kays Ruiz en lui disant qu’il a pas eu les couilles de rester 😭 #Mbappé #PSGAJA pic.twitter.com/bxlUBaImST — Yatson (@Yatson94) November 13, 2022

Mbappé et Kays-Ruiz Atil démontent leurs rumeurs sur Instagram

Mbappé répond aux interrogations après ce qu’il s’est passé entre lui et kays ruiz dans le tunnel du parc des princes pic.twitter.com/Gp62gCENDh — AZ (@kamanmpo) November 13, 2022

De quoi provoquer un gros buzz sur les réseaux sociaux, certains twittos imaginant un contentieux entre les deux joueurs. Selon certains, Kays-Ruiz Atil aurait auparavant lancé un « Bien vu ton penalty contre la Suisse » avant que Mbappé ne réponde : « T’es remplaçant à Auxerre miskine ». Un simple chambrage entre amis ? C’est en tout cas, ce qu’ont laissé entendre Mbappé et Kays-Ruiz Atil dans la soirée de dimanche, l’Auxerrois postant un story vidéo sur Instagram avec la légende : « Les rumeurs… ». Une publication re-repartagée par le Tricolore, qui éteint donc l’incendie alors que la véritable version est plutôt du genre terre à terre et nettement moins virulente que les réseaux sociaux le pensaient.

Mbappé avait une envie pressante, un point c'est tout

D'après un journaliste présent sur place, Kylian Mbappé aurait juste voulu dire à l’ancien Parisien d’attendre un passage express aux toilettes avant de récupérer son maillot, Kays-Ruiz Atil ayant demandé à son ancien coéquipier du PSG d'échanger sa tunique après la fin du match. Une fausse polémique, sur fond d'envie pressante, qui a en tout cas fait couler beaucoup d’encre et notamment en Espagne, où certains médias, dont AS, se sont précipités sur cette histoire, accusant le numéro 7 du Paris Saint-Germain d'avoir un sale état d'esprit. Bien évidemment, même si depuis les deux joueurs ont démenti un quelconque contentieux, le mal est fait pour Mbappé.