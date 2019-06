PSG : Mbappé veut être le boss, c'est logique

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Neymar veut « plus de responsabilités » au Paris Saint-Germain. Autrement dit, l’international français aimerait évoluer à la pointe de l’attaque, et être traité de la même manière que Neymar. Ses propos durant la cérémonie des Trophées UNFP avaient surpris les supporters et les observateurs. Mais qu’en pensent ses partenaires ? Interrogé à ce sujet par RMC, Eric-Maxim Choupo-Moting a confié qu’il ne trouvait pas si étrange que cela les déclarations d’un Kylian Mbappé destiné à devenir le patron du Paris Saint-Germain selon lui.

« Kylian est un joueur d’un très grand niveau, l’un des meilleurs du monde. Il a déjà pris beaucoup de responsabilités et je comprends qu’il en veuille davantage. Après, nous sommes une équipe, je pense qu’il ne faut pas trop parler de l’âge. Personnellement, j’essaie d’être cool avec tout le monde. Si ça ne va pas, ça ne va pas, mais je m’entends vraiment avec tout le monde, que ce soit les jeunes ou les plus âgés. Kylian a réalisé une saison phénoménale et finalement c’est normal qu’il prenne encore plus de responsabilités. Il occupe déjà un rôle principal dans notre équipe » a confié l’attaquant camerounais, tout sauf choqué par les déclarations de Kylian Mbappé.