Al-Khelaifi le scandalise, il promet l'enfer à Paris

Par Claude Dautel

La récente interview du président qatari du Paris Saint-Germain a fait bondir pas mal de monde, Nasser Al-Khelaifi voulant à la fois miser sur la jeunesse tout en prolongeant deux glorieux aînés, Messi et Ramos.

C’est dans les colonnes de Marca, quotidien sportif espagnol pourtant peu tendre avec le PSG, que Nasser Al-Khelaifi, le tout puissant patron des champions de France, a accordé sa première interview depuis le fiasco parisien à Munich. Et le moins que l’on puisse dire est que le président parisien a étonné tout le monde puisqu’il a d’abord confié qu’il voulait que son club s’appuie « sur la jeunesse et les jeunes talents », avant de préciser qu’il voulait prolonger Kylian Mbappé, ce qui semble logique, mais également Lionel Messi et Sergio Ramos, deux joueurs expérimentés, mais qui fermeront la porte à deux jeunes joueurs. Tout cela trouble les supporters, mais également les consultants. Au micro de l’After Foot, Walid Acherchour a dit tout le mal qu’il pensait des propos du dirigeant qatari du Paris Saint-Germain, estimant que NAK n’avait toujours rien compris à l’aspect sportif.

Nasser Al-Khelaifi et le PSG font fausse route

S’il estime que sur le plan marketing, Nasser Al-Khelaifi et Qatar Sports Investment ont fait de très bonnes choses depuis le rachat du PSG en 2011, sur le plan purement footballistique, il en va tout autrement, chaque saison semblant aggraver les choses. « Le discours de Nasser Al-Khelaifi confirme qu’il est déconnecté de la réalité sportive. Alors oui c’est très bien sur le plan du marketing et de la montée en puissance de la marque PSG, Nasser Al-Khelaifi a fait du bon boulot. Mais il nous explique qu’il va prolonger Messi et Ramos, deux joueurs qui approchent les 36 ans, mais qui ne correspondent plus avec l’avenir et les ambitions du PSG (…) Quand on voit ce qu’il se passe au Bayern, on ne peut pas avoir un président à Paris qui vient servir la soupe en disant qu’il va prolonger ces joueurs après une telle débâcle en Ligue des champions et un début d’année 2023 pareil, tout cela en disant presque que tout va bien », s'emballe Walid Acherchour, avant d'aller plus loin dans ses critiques.

« J’ai encore pris une claque, même si je n’étais pas surpris, par le président du Paris Saint-Germain. On est encore dans ce que fait ce club depuis plusieurs années, à savoir s’enliser (…) Nasser Al-Khelaifi ne peut pas bouger du PSG, Nasser Al-Khelaifi ne veut pas changer les mecs qui sont en place, donc on aura continuellement le même type de saison avec le Paris Saint-Germain », ajoute le consultant, choqué de la manière dont le président parisien voit l’avenir de son club. Et il n'est pas le seul à avoir été sidéré par ces propos de NAK.

En effet, suite à cette sortie virulente de Walid Acherchour, des supporters du PSG sont allés dans le même sens que ce dernier. « Que les excessivement riches puissent être si balourds dans leur stratégie est une forme de justice pour la survie des moins bien dotés. Imaginez qu'en plus, ils aient une intelligence sportive ! Ou alors, Paris reste leur vitrine Dior, et City, ou un autre, sera leur vrai club », écrit une internaute, tandis qu’en direct à la radio, Abdel, supporter du PSG, est plus virulent : « J’ai arrêté d’être dépité. C’est de la folie de faire les mêmes conneries chaque année en pensant qu’un jour ça paiera. Mais c’est exactement ce qu’ils font (…) Sur le dossier de Messi, je suis sûr que Nasser n’a pas le dernier mot, c’est l’Emir du Qatar qui décide. Il dit qu'il veut garder deux vieillards et mise sur des jeunes, tout en gardant un entraîneur qui n'arrête pas de fusiller les jeunes à la moindre erreur. »