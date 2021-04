PSG : Alerte rouge, Mbappé cherche une maison à Madrid

Dans : PSG.

Courtisé avec force par le Real Madrid, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au-delà de juin 2022 avec le PSG.

L’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain se joue maintenant. Le club de la capitale tente de boucler la prolongation de contrat de Kylian Mbappé mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. La star de 22 ans souhaite des garanties sur le projet sportif et sur l’effectif du Paris SG la saison prochaine avant de s’engager et aimerait avoir la possibilité de ne pas s’engager sur une période trop longue. De son côté, le PSG veut blinder Mbappé pour une longue durée, et les négociations avancent donc très lentement. Une situation surveillée par le Real Madrid, dont le président Florentino Pérez rêve de s’offrir Kylian Mbappé depuis de longues années. Ce mardi, Goal a lâché un indice possiblement important dans le dossier du buteur de Paris.

Un indice sur son avenir ?

A en croire le média, Kylian Mbappé a chargé une personne de confiance de lui trouver une maison à Madrid assez vite. Il est également précisé que l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France parle un Espagnol « presque parfait » et qu’il a donné des instructions précises au sujet de l’environnement dont il souhaite bénéficier à Madrid dans sa future maison. « Il est pour l’instant difficile de savoir si cela a un lien avec une signature au Real Madrid ou s’il s’agit simplement d’une nouvelle acquisition immobilière de la part du joueur » écrit le journaliste Ruben Uría. Une information qui n’est pas de nature à rassurer les supporters du PSG, lesquels ont vibré grâce à Kylian Mbappé en Ligue des Champions ces dernières semaines et qui croisent bien sûr les doigts pour que le champion du monde 2018 poursuive l’aventure à Paris avec Neymar et consort.