PSG ‍: Mbappé va rester, Al-Khelaïfi calme le Real

Par Eric Bethsy

Entré dans la dernière année de son contrat, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain libre l’été prochain. Pas de quoi inquiéter le président Nasser Al-Khelaïfi qui compte bien garder son attaquant convoité par le Real Madrid.

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, les tensions du mercato estival sont déjà oubliées. Les deux parties se sont réconciliées après la mise à l’écart de l’attaquant, sanctionné pour son refus de prolonger. Il n’empêche que le Français ne s’est toujours pas réengagé et reste en position de partir libre l’été prochain. Lui que l’on envoie encore au Real Madrid. La situation n’a pourtant pas l’air d’inquiéter le président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

👀 Mbappé de retour à l’entraînement collectif avant d'affronter Clermont ! #beINSPORTS pic.twitter.com/bQXdcmyMPH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 29, 2023

« S'il y a des chances qu'il reste la saison prochaine ? Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain, a rappelé le dirigeant au média polonais Meczyki. Il aime le club, c'est un joueur fantastique, c'est le meilleur joueur au monde. Nous sommes très contents de l'avoir et nous l'aurons. » La prolongation de Kylian Mbappé serait-elle en bonne voie ? En tout cas, la déclaration de Nasser Al-Khelaïfi ne devrait pas rassurer le Real Madrid. De son côté, le FC Barcelone n’a pas à combler un manque au poste d’avant-centre grâce à Robert Lewandowski, cible du Paris Saint-Germain à l’été 2022.

Le PSG voulait bien Lewandowski

« J'ai pour habitude de ne pas parler des joueurs qui n'appartiennent pas au PSG, ni de transferts qui se réaliseront ou dont on suppose qu'ils se réaliseront, a d’abord esquivé le Qatari. Mais ce n'est pas un secret que Robert est un attaquant incroyable. Tous les clubs du monde se sont intéressés à lui et ont pensé à le recruter à un moment. Mais Robert est aujourd'hui à Barcelone et je le respecte. Il n'y avait pas beaucoup d'attaquants capables de marquer à presque chaque match. C'est une machine à buts et quelqu'un de bien. On se connaît et je ne peux dire que du bien de lui. » Malheureusement pour Nasser Al-Khelaïfi, l’international polonais n’avait d’yeux que pour le Barça.