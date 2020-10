PSG : Une cible du prochain mercato déjà dévoilée ?

Dans : PSG.

La dernière ligne droite du mercato a été particulièrement animée au Paris Saint-Germain, où Leonardo est notamment parvenu à s’offrir Danilo Pereira.

Le directeur sportif du PSG a réalisé un véritable coup de maître en s’attachant les services de l’international portugais du FC Porto sous la forme d’un prêt payant à 4 ME avec une option d’achat automatique à 16 ME. Avec ce renfort, Thomas Tuchel dispose d’un profil unique au sein de son effectif, celui d’un véritable milieu défensif, de grande taille et d’une force physique au-dessus de la moyenne. Désireux de toujours avoir un coup d’avance, Leonardo avait toutefois un plan B en tête, au cas où le dossier Danilo Pereira n’aboutisse pas.

Leonardo en pince pour Bryan Cristante

A en croire les informations obtenues par Simone Rovera, le Paris Saint-Germain était également très intéressé par Bryan Cristante, le milieu de terrain international italien de l’AS Roma. Des premiers contacts avaient été noués avec le club de la Louve afin de connaître la disponibilité du joueur de 25 ans, également dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le dossier Danilo Pereira ayant évolué dans le bon sens, le Paris Saint-Germain n’a finalement pas approfondi cette piste. Mais l’intérêt de Leonardo à l’égard de ce joueur confirmé de Série A est réel, et pourrait conduire le directeur sportif du PSG a réactivé cette piste dans le futur en période de mercato, notamment le jour où Leandro Paredes, Ander Herrera ou encore Idrissa Gueye viendraient à quitter le Paris Saint-Germain. Preuve que Bryan Cistante dispose d’un profil intéressant, il était titulaire lors du dernier match de la sélection italienne face à la Moldavie (6-0) mercredi soir…