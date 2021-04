PSG : Mbappé, une vraie bonne nouvelle pour Paris !

Dans : PSG.

Pendant que ses coéquipiers du PSG avaient droit à une journée de repos dimanche, Kylian Mbappé était lui aux soins après sa béquille contre Metz. Avant de défier Manchester City, Paris respire.

Pendant que Manchester City jouait, et gagnait, la Coupe de la Ligue anglaise en venant à bout de Tottenham, les joueurs du Paris Saint-Germain avaient droit à une pause accordée par Mauricio Pochettino au lendemain de la victoire à Metz. Neymar et les autres avaient donc une journée de libre avant de retrouver le Camps des loges pour les derniers entraînements avant d’affronter l’équipe de Pep Guardiola mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions. Cependant, le staff médical du PSG avait tout de même du travail dimanche puisque Kylian Mbappé est venu tôt dans la matinée afin de subir des soins, la star française ayant été touchée à la cuisse contre le club lorrain. Visiblement confiant, Mbappé a affiché son optimisme sur les réseaux sociaux afin de rassurer les supporters parisiens, ces derniers ayant sué à grosses gouttes en voyant le champion du monde sortir en grimaçant.

Et ce lundi, à 48h du choc contre Manchester City, la participation de Kylian Mbappé à ce match ne fait désormais plus aucun doute. « Il n’y a pas de réelle inquiétude pour l’attaquant, qui pourra tenir sa place en Ligue des champions », affirme Le Parisien. Ce que confirme également le journal L’Equipe. « L’attaquant parisien a passé un examen hier dans la matinée qui a rassuré tout le monde. Le muscle n'a pas été écrasé par le coup de genou de Habib Maïga et Mbappé sera bien en mesure de tenir sa place mercredi », confirme Damien Degorre. Avec un Neymar à 100%, et un Mbappé clairement au sommet de son art depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain va arriver avec l'ensemble de ses meilleurs atouts face à Manchester City. Place au match.