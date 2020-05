PSG : Mbappé troublé par Liverpool au mercato ?

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé n’a quasiment aucune chance de quitter le club parisien cet été.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir des prétendants de luxe pour l’international tricolore. Pisté par le Real Madrid depuis plus de deux ans, l’attaquant du Paris Saint-Germain est également très apprécié par Jürgen Klopp à Liverpool. Chez les Reds, on estime même Kylian Mbappé comme la piste à privilégier en cas de départ de Sadio Mané, de Mohamed Salah ou de Roberto Firmino. Dans cette optique, le manager allemand du futur champion d’Angleterre a pris le soin de contacter directement le père de Kylian Mbappé afin de manifester son intérêt pour le champion du monde 2018.

Mbappé flatté par l'appel de Klopp

Une démarche qui a « flatté » le principal intéressé, à en croire les informations rapportées par le Daily Mirror. Même s’il n’a jamais caché que le Real Madrid était son club de rêve et probablement sa future destination lorsqu’il quittera le Paris SG, Kylian Mbappé a bien conscience de la renommée mondiale de Liverpool, champion d’Europe en titre et qui est clairement l’équipe à la mode du moment. Néanmoins, comme indiqué lundi sur notre site, il y a peu de chances de voir Kylian Mbappé fouler la pelouse d’Anfield avec le maillot rouge sur le dos dans les années à venir. Car malgré son intérêt pour le Français, les Reds privilégient la solution interne avec une prolongation de contrat à venir pour Sadio Mané, ce qui met définitivement fin à la piste Kylian Mbappé. Un soulagement pour Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, qui n’ont plus que l’intérêt du Real Madrid à gérer…