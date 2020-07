PSG : Mbappé titulaire sur une jambe contre l’Atalanta ?

Dans : PSG.

Victime d’une grosse entorse de la cheville contre Saint-Etienne vendredi soir, Kylian Mbappé est incertain pour le choc face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions.

Une chose est certaine, l’attaquant de l’Equipe de France ne disputera pas la finale de la Coupe de la Ligue contre l’Olympique Lyonnais, dans moins d’une semaine. Néanmoins, il est totalement possible que le buteur de 21 ans soit sur la pelouse de Lisbonne pour le match tant attendue de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. C’est tout du moins l’avis de Frédéric Piquionne, lequel estime toutefois que Kylian Mbappé devra jouer avec une énorme douleur, bien strappé et avec plusieurs piqûres d’anti-inflammatoire. Autrement dit, l’ancien attaquant de l’ASM sera, quoi qu’il arrive, très loin d’être à 100 %...

« C'est cuit, Kylian Mbappé ne jouera pas la finale de la Coupe de la Ligue contre l'OL la semaine prochaine. Après, pour le match contre l'Atalanta, ça peut être jouable, bien sur. Mais est-ce que les joueurs d'aujourd'hui peuvent jouer avec le mal ? Car s'il peut jouer avec la douleur, bien strappé, ça peut passer. En plus, les docteurs ont tous les ingrédients nécessaires pour cela, avec des piqures, la mésothérapie... Maintenant, on met directement de l'anti-inflammatoire dans la cheville. Donc ça peut être jouable. Une entorse de la cheville, c'est 15 jours à peu près. Mais avec le protocole, ça peut être moins. Au bout d'une dizaine de jours, Kylian Mbappé pourra peut-être recourir sur un tapis de course sur-élevé, en apesanteur sans le poids du corps sur la cheville. Moi, j'y crois ! Après, est-ce qu'il sera titulaire ou pas, c'est autre chose » a indiqué sur RMC l’ancien attaquant de Saint-Etienne au sujet de la blessure de Kylian Mbappé, lequel est lancé dans une haletante course contre la montre.