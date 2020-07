PSG : La blessure de Mbappé fait deux heureux à Paris

Dans : PSG.

Victime d’une grosse entorse de la cheville contre Saint-Etienne en finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé est incertain pour le choc face à l’Atalanta Bergame.

Apparu très affûté durant les matchs de préparation du Paris Saint-Germain, l’international tricolore a sèchement été brisé dans son élan par Loïc Perrin au Stade de France, vendredi soir. Assurément, cette blessure est un véritable coup dur pour Kylian Mbappé, mais plus globalement pour le PSG. Car dès lors que son génie français n’était plus sur la pelouse vendredi, le niveau global de l’équipe de Thomas Tuchel a baissé. Néanmoins, cette blessure pourrait faire les affaires de deux joueurs de l’effectif parisien dans l’optique du match contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions, selon les indiscrétions glanées par Le Parisien.

Le média évoque qu’en cas d’absence de Kylian Mbappé face aux Italiens en quart de finale de la Champions League, il est probable que Thomas Tuchel opte pour un 4-3-3 dans lequel Pablo Sarabia serait aligné en attaque aux côtés de Mauro Icardi et de Neymar en raison de l’absence d’Angel Di Maria. L’Espagnol serait donc le premier grand bénéficiaire de la blessure de Kylian Mbappé, au même titre que… Marco Verratti. Dans un système en 4-4-2, l’Italien n’est clairement pas le premier choix de Thomas Tuchel. Mais la blessure de Kylian Mbappé a de grandes chances d’obliger l’Allemand à passer dans un milieu à trois contre Bergame, ce qui propulsera de nouveau le natif de Pescara dans le onze, probablement aux côtés d’Idrissa Gueye et de Leandro Paredes. Reste maintenant à voir si cette équipe du PSG, affaiblie par les absences de Mbappé et de Cavani par rapport au huitième de finale contre le Borussia Dortmund, parviendra à se tirer du piège que s’apprête à lui tendre l’Atalanta Bergame.