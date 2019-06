PSG : Mbappé reste à Paris, Al-Khelaifi tue le mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Fini de rigoler. Ceux qui voyaient le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain comme un moyen pour Nasser Al-Khelaifi de se cacher un peu ou pour l'Emir du Qatar d'exfiltrer discrètement celui qui est un proche vont devoir oublier ce scénario. Car non seulement le PSG a un nouveau directeur sportif, mais en plus Nasser Al-Khelaifi semble avoir pris de l'aplomb ces derniers mois, alors qu'on ne l'entendait plus dans les médias. Alors que les rumeurs circulent sur le possible départ de Neymar, et que l'avenir de Kylian Mbappé est flou depuis les propos de ce dernier lors des Trophées UNFP, NAK prévient dans France-Football que le Champion du monde français ne quittera pas le PSG lors de ce mercato.

« Kylian souhaite être davantage impliqué dans notre projet pour grandir avec l'équipe, le club. Mais je lui ai expliqué que les responsabilités, ça ne se demande pas. Il faut aller les chercher, parfois même les arracher. On n'attend pas, on provoque. Comme il est très intelligent, je suis sûr qu'il a compris. (...) Est-ce qu'il sera toujours au PSG l'an prochain ? Je ne suis pas sûr à 100% mais à 200% ! Je ne lâcherai pas ce joueur "dingue" , prévient sans aucune ambiguïté le président du Paris Saint-Germain, mettant ainsi un terme aux supputations concernant au moins l'avenir de Kylian Mbappé.