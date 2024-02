PSG ‍: Mbappé remplaçant contre Nantes ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est un coup de tonnerre, Luis Enrique a décidé de mettre Kylian Mbappé sur le banc du Paris Saint-Germain pour le match de ce samedi soir à Nantes.

Dans une courte vidéo mise en ligne sur X (anciennement Twitter), Kylian Mbappé semblait très très énervé en descendant ce samedi soir du bus du PSG dans les coulisses de la Beaujoire avant le match. Bonnet vissé sur la tête, l'attaquant français faisant un signe de la main très agacé aux quelques supporters qui l'attendaient. Et on a compris quelques minutes plus tard pourquoi, puisque plusieurs sources ont annoncé que celui qui a annoncé cette semaine à Nasser Al-Khelaifi qu'il quittera Paris en fin de saison allait être remplaçant. Bien évidemment, on ne sait pas si c'est la raison officielle de l'absence de Mbappé dans le onze de départ parisien face au FC Nantes, mais cela y ressemble tout de même. La semaine passée, face au LOSC, Mbappé était également remplaçant, mais il revenait d'un souci à la cheville.