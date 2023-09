PSG ‍: Mbappé refuse de prolonger, Paris économise 100 millions

Dans : PSG.

Le mercato a officiellement fermé ses portes la semaine dernière mais le feuilleton Kylian Mbappé est loin d’être terminé puisque l’attaquant du PSG n’a toujours pas prolongé son contrat au-delà de juin 2024.

Auteur d’un début de saison en fanfare avec cinq buts lors des trois matchs qu’il a disputés, Kylian Mbappé prouve une fois de plus qu’il est indispensable au Paris Saint-Germain. Déjà intégré à merveille au dispositif tactique de Luis Enrique, le capitaine de l’Equipe de France a fait le choix de rester dans la capitale française cet été, malgré une pression terrible mise par Nasser Al-Khelaïfi pour le voir partir ou prolonger. A date, Kylian Mbappé n’a fait ni l’un… ni l’autre. Et il n’est pas près de changer d’avis puisque dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend que Kylian Mbappé n’a toujours pas l’intention de prolonger son contrat au-delà de juin 2024.

L’attaquant star du Paris Saint-Germain, très satisfait par le mercato estival du club parisien et notamment des arrivées de Dembélé, Kolo Muani et Hernandez, tient à sa liberté en juin prochain afin d’être le seul maître de son destin. Pourquoi alors le PSG a-t-il accepté de le réintégrer au lendemain du match nul contre Lorient en ouverture de la saison ? L’explication est bien évidemment financière et comme beaucoup d’observateurs l’avaient deviné, Kylian Mbappé a renoncé à une majeure partie de ses primes de fidélité.

Mbappé renonce à ses primes, le PSG va économiser 100 millions d'euros

En effet, un gentlemen's agreement a été trouvé entre le clan Mbappé et le PSG « après plusieurs semaines de guerre froide ». L’attaquant tricolore a accepté d’abandonner entre 60 et 80 millions d’euros de prime à la signature, ce qui représente avec les charges une économie de près de 100 millions d’euros pour le Paris Saint-Germain. Face à un tel geste de la part de son buteur, le PSG a accepté de le réintégrer au groupe professionnel, malgré son refus de prolonger. En ce début du mois de septembre, en dépit d'un mercato idéal et un début de saison satisfaisant, Kylian Mbappé n’a toujours pas accepté de prolonger et n'a fait absolument aucune promesse en ce sens.

Mais le président Nasser Al-Khelaïfi ne désespère pas de le convaincre. Le boss du Paris Saint-Germain est convaincu que le mercato réalisé cet été peut faire changer l’ancien Monégasque d’avis. La présence au club de Luis Enrique peut également être un atout considérable pour convaincre l’international français que son avenir doit continuer de s’écrire au PSG. Quoi qu’il en soit, prolongation ou pas, le club de la capitale a préservé ses intérêts cet été en économisant une somme rondelette et en réintégrant assez vite Kylian Mbappé, ce qui saura satisfaire sans doute les supporters. En ce qui concerne la finalité de ce dossier, personne n'est dupe, la prolongation de contrat sera très difficile à obtenir, et aurait comme conséquence de sacrément refroidir le Real Madrid. L'ancien monégasque en est conscient, lui qui préfère faire le choix de renier une partie de ses primes, pour arriver plus sereinement à Madrid dans un an. C'est à l'heure actuelle toujours son plan.