PSG ‍: Mbappé refuse de jouer pivot, Luis Enrique s’incline

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré les arrivées de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani l’été dernier, Luis Enrique préfère aligner Kylian Mbappé en pointe. La star du Paris Saint-Germain n’a jamais caché ses réticences sur certains aspects du poste. Mais l’entraîneur parisien doit faire avec.

A travers ses choix, Luis Enrique dénonce une double erreur de Luis Campos. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain avait misé gros sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani l’été dernier. Résultat, aucune des deux recrues n’a les faveurs de l’entraîneur parisien. Depuis décembre dernier, l’Espagnol préfère aligner Kylian Mbappé en pointe alors que tout le monde connaît ses réticences au poste d’avant-centre. D’ailleurs, Guillaume Hoarau constate que l’ancien Monégasque interprète le rôle à sa manière.

PSG : « Kylian Mbappé joue en pointe parce qu’il n’y a pas mieux dans l’effectif », analyse Guillaume Hoarau

➡️ https://t.co/0ZKMYYQBkq pic.twitter.com/F2awZ6qXW0 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) February 1, 2024

« Kylian fait du Kylian à gauche comme dans l’axe, a commenté l’ancien buteur du PSG dans les colonnes du Parisien. Le dernier vrai numéro 9 qu’il y a eu au PSG s’appelait Edinson Cavani. Avec lui, on savait à quoi s’en tenir et on n’avait aucun doute sur le fait que son poste était bien celui-là. Kylian Mbappé, lui, n’a pas adapté son jeu à sa position : il a pris le bagage qu’il avait sur le côté, et il l’a ramené dans l’axe. Ce sont les autres qui s’adaptent. »

« Moi, je n’ai pas de problème à le voir dans l’axe, a poursuivi Guillaume Hoarau. Mais il n’est pas ce qu’on appelle un renard des surfaces. Lui, il attaque la profondeur, avec ses qualités de vitesse et de percussion. C’est un attaquant moderne, pas un numéro 9 à l’ancienne comme je l’étais moi (rires). » Luis Enrique aurait peut-être préféré que Kylian Mbappé agisse davantage comme un véritable avant-centre. Mais pas sûr que le technicien puisse vraiment forcer l’international tricolore.

« Déjà qu’il y va sans broncher... »

« La vérité, c’est que si Paris ne s’était pas trompé dans son recrutement, on n’aurait jamais eu ce débat. Si Kylian Mbappé joue en pointe, c’est tout simplement parce qu’il n’y a pas mieux dans l’effectif ! Alors, Luis Enrique ne va pas lui demander, en plus, de changer son jeu. Déjà qu’il y va sans broncher… Qu’il parte du côté ou qu’il parte de l’axe, il continue d’attaquer la profondeur. Quand je vois l’apport offensif d’Hakimi, je constate de toute façon que le jeu n’est plus le même, plus aussi stéréotypé qu’avant. Il n’y a plus de centres systématiques comme par le passé. Là, tout le monde attaque la surface et peut se retrouver en position de marquer », a expliqué Guillaume Hoarau, séduit par ce PSG version Luis Enrique.