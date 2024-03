PSG ‍: Hakimi, sa femme déballe tout sur ses infidélités

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En 2023, Achraf Hakimi avait été accusé d'agression sexuelle par une femme. Cette affaire avait fait exploser son couple dans la foulée. Son ex-épouse, Hiba Abouk, s'est enfin exprimée sur leur séparation et sur les moments difficiles vécus.

On avait connu des ascenseurs émotionnels moins brutaux. Quelques semaines après avoir vécu une fantastique coupe du monde avec le Maroc, Achraf Hakimi entrait dans le viseur de la justice française. Le latéral du PSG était accusé de viol par une femme de 24 ans. Hakimi était rapidement mis en examen mais cette affaire n'a pas encore trouvé de conclusion. Pourtant, dans les semaines suivantes, son épouse Hiba Abouk demandait et obtenait le divorce. La fin d'une aventure commune de 5 ans et d'un mariage de 3 ans. L'ex-épouse d'Hakimi a obtenu la garde de leurs deux fils Amin et Naim. Depuis un an, elle était restée silencieuse sur le divorce et les problèmes judiciaires d'Hakimi.

L'ex d'Hakimi a vécu la pire année de sa vie

Ce silence médiatique est maintenant terminé. Hiba Abouk est revenue sur son histoire personnelle avec Hakimi dans le quotidien AS. Même si elle ne regrette pas le divorce, elle a été mesurée dans ses critiques envers son ex-mari. « J’ai vécu la pire année de ma vie, mais elle est terminée. Ma priorité dans la vie, ce sont toujours mes enfants. Je prends des décisions pour eux uniquement. […] Comment se sortir d’une histoire comme celle-là ? Il faut y réfléchir longtemps, en débattre beaucoup avec soi-même et avec lui, bien sûr, car c’est lui qui est impliqué. La déloyauté tue l’amour. Je pardonnerais l’infidélité et je l’ai fait plus d’une fois. Nous faisons beaucoup d’erreurs, mais il est difficile de pardonner car il faut faire un gros travail sur soi-même », a t-elle indiqué.

Néanmoins, même en pardonnant, il est hors de question d'imaginer le futur avec Achraf Hakimi. Ses deux fils sont les hommes de sa vie pour le moment. « Ils m’ont redonné la vie. La plus grande leçon est cet amour infini que vous avez pour eux. Je ne connaissais pas le véritable amour jusqu’à leur naissance et je réalise que je peux donner ma vie pour eux », a t-elle lâché. Rappelons qu'Achraf Hakimi n'a pas encore été condamné dans cette affaire d'agression sexuelle présumée. Le joueur marocain avait dénoncé une tentative de racket, recevant le soutien immédiat du PSG.