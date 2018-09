PSG : Mbappé reçoit un soutien capital après son rouge

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé l'a confié après son expulsion en toute fin de rencontre face à Nîmes, s'il devait refaire ce qu'il a fait, à savoir un geste de mauvaise humeur qui a convaincu l'arbitre, qui l'avait déjà averti en première période, de le renvoyer aux vestiaires, il le referait. Et le champion du monde a même déjà prévenu qu'il ira en personne plaider sa cause devant la commission de discipline de la LFP. Dans cette polémique qui débute, l'attaquant français du Paris Saint-Germain a reçu le soutien ferme de quelqu'un dont l'avis compte énormément, Thomas Tuchel.

Pour le coach allemand, même si cette expulsion est regrettable, l'attitude de Kylian Mbappé peut se comprendre. « Si j’en veux à Kylian Mbappé ? Non, non, non. C’est très dommage mais il a poussé l’adversaire. Quand je regarde le match, il a subi une faute horrible et il a eu une réaction émotionnelle, totalement émotionnelle. Il a eu la chance de ne pas être blessé gravement. Oui, je veux qu’il reste calme mais dans un match comme ça, ce n’est pas facile et il n’a frappé personne, il l'a juste poussé son adversaire. Je suis triste, mais pas énervé », a confié Thomas Tuchel, qui devra toutefois se passer de Kylian Mbappé au moins un match, celui contre l'ASSE dans deux semaines au Parc des Princes.