PSG : Mbappé, Rabiot, Verratti… Grand frère Thiago Silva en action

Dans : PSG, Ligue 1.

La semaine n’a pas été de tout repos pour Thomas Tuchel, confronté à plusieurs écarts de conduite.

Dimanche dernier à Marseille, l’entraîneur du Paris Saint-Germain avait dû sanctionner Adrien Rabiot et Kylian Mbappé, en retard pour sa causerie d’avant-match. Les deux Parisiens n’avaient donc pas débuté le Clasico (0-2) au Vélodrome. Ensuite, c’est Marco Verratti qui a refait des siennes avec son contrôle d’alcoolémie positif. Le genre de soucis dont le PSG se passerait bien. D’où l’intervention de Thiago Silva en mode grand frère.

« Je pense que les joueurs savent ce qui est bien et ce qui est mal. Chacun prend ses propres décisions. Le coach a pris la sienne, il faut la respecter. Il faut aussi comprendre que c'est un moment important dans la saison, a réagi le capitaine parisien au micro de Canal+ Sport. Quand j'étais jeune, je ne faisais pas la même chose mais je faisais parfois des bêtises, c'est normal. Mbappé, Rabiot et Verratti sont très intelligents et le coach est très humain. Il va essayer de les aider et on sera derrière lui parce que c'est important. » Avant le rendez-vous capital à Naples mardi en Ligue des Champions, le Brésilien sait que rien ne doit perturber le PSG.