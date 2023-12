PSG ‍: Fabian Ruiz à l’hôpital, sa blessure est connue

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Touché en début de match face au Havre sur un contact aérien, Fabian Ruiz n’a pas pu continuer, souffrant apparement de l’épaule.

Une douleur bien présente et même persistante qui a débouché sur un malaise de la part du joueur espagnol sur le bord du terrain. Résultat, les médecins n’ont pas pris de risque et l’ont transporté à l’hôpital du Havre pour des examens complémentaires.

Le PSG n’a pas souhaité commenter l’état de santé de son milieu de terrain dans un premier temps, faute d’informations précises à ce sujet, comme l’a expliqué Luis Enrique. « Sur Fabian, je ne suis pas sûr de ce qu'il a. Il avait très mal. Et je le regrette profondément parce qu'il était en très bonne forme », a livré l’entraineur parisien, qui s’est livré avant le communiqué de son club. Fabian Ruiz souffre en effet d’une luxation de l’épaule droite, et attendait le résultat des derniers examens pour en savoir plus sur sa future indisponibilité.