PSG ‍: Mbappé privé du brassard, Hernandez valide à 100%

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Conforté dans son statut de capitaine, Marquinhos a le soutien de ses coéquipiers. Les joueurs du Paris Saint-Germain l’avaient plébiscité dans un double vote en début de saison, au détriment de l’attaquant Kylian Mbappé. Un choix que Lucas Hernandez ne regrette absolument pas.

Alors que l’on pouvait craindre un éventuel déclassement cette saison, Marquinhos reste solidement installé dans le onze de Luis Enrique. Le défenseur central du Paris Saint-Germain réalise un début de saison globalement satisfaisant. Bien sûr, la blessure du latéral Nuno Mendes, avec le passage de Lucas Hernandez sur le côté gauche, a enlevé de la concurrence en charnière centrale. Et le prochain retour de blessure de Presnel Kimpembe pourrait représenter une menace au fil de la saison. En tout cas, le Brésilien n’a pas perdu la confiance de ses coéquipiers.

𝟒𝟏𝟕e match de @marquinhos_m5 ce soir sous les couleurs du Paris Saint-Germain ! ❤️💙



Marquinhos devient le second joueur le plus capé de l’histoire du club, toutes compétitions confondues. pic.twitter.com/d95cyD3xDP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 21, 2023

Ces derniers l’ont réélu capitaine lors d’un double vote organisé en début de saison. Un résultat presque étonnant dans la mesure où un certain Kylian Mbappé figurait parmi les prétendants au brassard. Finalement, l’attaquant français n’avait terminé qu’en quatrième position, loin derrière Marquinhos qui reste le patron du vestiaire parisien. Et ce pour le plus grand plaisir de Lucas Hernandez. « Marquinhos c’est le meilleur capitaine », a encensé la recrue estivale dans un entretien accordé au média Carré.

« Le meilleur capitaine » pour le PSG

« J’ai eu beaucoup de capitaines, mais Marquinhos en tant que capitaine, il est top, a insisté le joueur passé par l’Atlético Madrid et le Bayern Munich. Il veut toujours t’aider, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Il est toujours-là. Par exemple, je venais d'arriver et il me demandait si j'avais trouvé une maison, si j'avais besoin de quelque chose... Franchement, pour moi, c’est l’un des meilleurs capitaines. » Pas sûr que l’international tricolore ait voté pour son compatriote Kylian Mbappé.