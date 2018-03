PSG : Mbappé président du fan club de Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Tous les joueurs de l’effectif vont-ils y passer ? Après Thiago Silva et Marquinhos, un autre élément phare du groupe parisien a évoqué Neymar et son avenir. A l’heure où la presse espagnole le renvoie en Liga, du côté du Real Madrid ou même du FC Barcelone, Kylian Mbappé a confié dans le magazine anglais Four-Four-Two à quel point il appréciait la superstar brésilienne de son club. Sur le terrain comme en dehors, Neymar sait se faire apprécier et l’ancien monégasque n’entend donc pas se priver d’un tel atout dans les années à venir.

« J’apprécie vraiment la relation que nous avons. Il est comme un grand frère pour moi. Lorsqu’une star comme lui vous accueille aussi chaleureusement qu’il m’a accueilli, c’est plus facile de s’adapter à sa nouvelle équipe. Quand vous connaissez Neymar, il est complètement différent de l’image qu’il renvoie à la télévision. Il aime rire et faire des tas de blagues. Il a une vraie joie de vivre et s’entend avec tout le monde. Nous sommes un peu différents dans notre façon de jouer. C’est incroyable de jouer avec lui. Je n’ai pas vraiment besoin de le décrire, tout le monde peut voir à quoi cela ressemble. J’espère que tout le monde réalise à quel point nous avons de la chance d’avoir un joueur comme lui dans notre championnat. Nous espérons tous qu’il va rester très longtemps et nous aider à gagner beaucoup de trophées », a expliqué un Kylian Mbappé qui entend bien continuer à travailler une complicité évidente sur le terrain entre les deux hommes.