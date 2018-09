PSG : Mbappé présente ses excuses, mais pas à qui vous pensez...

Dans : PSG, Ligue 1.

Expulsé dans les ultimes instants du match entre Nîmes et le Paris SG, Kylian Mbappé n'a pas fait dans la langue de bois après la rencontre, le champion du monde prévenant tout le monde qu'il ne regrettait pas son geste de mauvaise humeur à l'encontre de Téji Savanier. Mais ce dimanche, via les réseaux sociaux, la star française du Paris Saint-Germain a tenu à présenter ses excuses, mais ni à l'arbitre et encore moins au joueur nîmois.

« Mes chers supporters parisiens, Je souhaiterai m'excuser auprès de vous pour mon geste d'hier soir et ma réaction qui gâche notre belle victoire collective. Mais aussi remercier le Collectif Ultras Paris pour votre soutien encore hier c'était énorme », a lancé Kylian Mbappé, qui ne change pas d'attitude et assume totalement son attitude sur la pelouse du stade des Costières. On verra bien mercredi ce que décidera la commission de discipline de la LFP, où Kylian Mbappé a promis de se présenter...alors qu'il sera avec l'équipe de France pour préparer le match contre l'Allemagne.