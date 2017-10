PSG : Mbappé prend cher à cause de Paris constate Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

Prêté avec option d’achat par l’AS Monaco, Kylian Mbappé a changé de dimension en signant au Paris Saint-Germain. Et cela se ressent dans les commentaires sur ces performances.

Désormais, l’attaquant de 18 ans n’est plus considéré comme une pépite du centre de l’ASM. Mais plutôt comme une star à 180 millions d’euros. Résultat, lorsque l’international français rate quelques occasions, comme à Dijon (1-2) ou à Anderlecht (0-4), de petites critiques commencent à apparaître. De quoi agacer Pierre Ménès qui croit savoir que Mbappé est victime de la popularité du PSG.

« Quand il était en Principauté, tout le monde le trouvait formidable. C’est devenu différent depuis qu’il a signé chez le grand Satan qu’est le PSG. Le regard sur le jeune attaquant a changé, a remarqué le consultant dans sa chronique pour CNEWS Matin. (...) Tout le monde est à peu près d’accord pour dire qu’on n’a jamais eu un attaquant de ce niveau en France et rajouter de la pression ainsi que de la polémique dès qu’il va manquer un geste, c’est injuste et néfaste à son évolution. Il ne faut pas tomber dans l’exigence à outrance. »

Ménès n’accepte pas les critiques sur Mbappé

« Ce qu’il fait, compte tenu de son âge et de son arrivée dans un nouveau club, dans des conditions un peu difficiles, est assez exceptionnel. Il aurait très bien pu avoir une période d’adaptation plus compliquée, surtout en débarquant dans une équipe comme Paris, où les ambitions sont très élevées. Certes, il faut qu’il soit un peu plus concentré quand le match est ou devient facile, qu’il muscle son jeu, pour paraphraser Aimé Jacquet, surtout au niveau défensif, où il est proche de l’inexistant. Mais on parle d’un gamin de 18 ans. Et il serait bien de ne pas l’oublier », a défendu Ménès, alors que les détracteurs de Mbappé ne sont pas si nombreux.