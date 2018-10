PSG : Mbappé plus fort que Zidane, un consultant a osé !

Dans : PSG, Equipe de France, Foot Europeen.

Auteur d’un début de carrière sensationnelle, Kylian Mbappé s’est déjà imposé comme un élément indispensable de l’Equipe de France.

Décisif contre l’Islande et plutôt en jambes face à l’Allemagne, le natif de Bondy a prouvé durant cette trêve internationale qu’il avait les épaules pour assumer le statut de leader de l’attaque française. Des prestations qui laissent carrément rêveur Geoffroy Garétier, lequel a carrément comparé Mbappé à Zidane et Platini, laissant sous-entendre que le Parisien était plus fort que les deux légendes précédemment citées.

« Pour que l’équipe de France change de style, elle doit se reposer sur Kylian Mbappé ! Il n’est encore qu’à l’aube de sa carrière ! On sent qu’il y a quelque chose de prodigieux dans ses pieds. S’il poursuit sa progression dans les deux ans, comme on peut le voir sur ce même laps de temps, quel sera son niveau ?! L’équipe de France va donc avoir un autre style car elle aura plus de talent ! Ça va être extraordinaire parce qu’on n’a jamais eu un joueur comme lui ! Les bleus ont eu Platini ou Zidane, qui étaient plus des organisateurs, avec une vision et une technique hors-norme. Mais lui a la vitesse et les buts en plus ! Donc je pense que l’équipe de France peut aller très loin avec lui » a confié le consultant de Canal Plus. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir, et qui risquent de donner un mal de tête à certains.