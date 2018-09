PSG : Mbappé peut être Ballon d'Or et Prix Kopa en même temps !

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

Depuis l'annonce lundi de la création d'un prix Raymond-Kopa, qui en parallèle au Ballon d'Or récompensera le meilleur joueur mondial de moins de 21 ans, certains ont vu là l'annonce pour Kylian Mbappé de la fin de son rêve de gagner le plus célèbre trophée de la planète cette année. Mais France-Football, organisateur des deux prix, a fait savoir via Arnaud Tulipier que le jeune attaquant des Bleus et du Paris Saint-Germain pouvait tout à fait décrocher le Ballon d'Or et le Prix Raymond-Kopa en 2018 pour une raison relativement évidente.

« Pour les deux trophées ce ne sont pas les mêmes votants. Pour le trophée Kopa, ce sont les anciens vainqueurs du Ballon d’Or qui votent et pour le Ballon d’Or ce sont 193 journalistes du monde entier qui votent. Donc évidemment quand on voit Modric qui gagne un prix de l’UEFA ou de la FIFA, ça donne quelques indices, mais on ne peut pas se mettre dans la tête de ces 193 votants qui ont cinq noms à mettre dans l’ordre », a confié le journaliste de France-Football, qui estime que Kylian Mbappé a toutes ses chances, au moins sur le plan du règlement des deux élections.