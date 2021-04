SL : Le PSG refuse la SuperLigue, la rumeur est fausse

Dans : Super League.

Du côté espagnol, on affirme que le Paris Saint-Germain va vite rejoindre la SuperLigue avec le Bayern Munich et Dortmund. Tout cela ressemble à de l'intox.

L’annonce de la création d’une SuperLigue regroupant 12 des plus grands clubs européens a mis en émoi le football européen. D’autant plus que la France et l’Allemagne ne sont pas représentées dans cette compétition, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ayant refusé d’être dans le cercle fermé des clubs créateurs de cette SuperLigue, lesquels sont assurés de la jouer chaque année. Mais ce lundi, la presse espagnole croit que le PSG et le Bayern Munich finiront par céder à l’appel des milliards d’euros générés par cette compétition. Sur le site The Athletic, Adam Crafton dément que le club de la capitale soit intéressé par cette ligue fermée ou presque. Le très sérieux média anglais affirme que Nasser Al-Khelaifi refuse de mêler le Paris Saint-Germain à une compétition qui ne serait pas plus ouverte à d’autres clubs.

« The Athletic a eu des informations selon lesquelles le PSG n'était pas impliqué dans les plans de cette SuperLigue pour le moment. A la tête du Paris Saint-Germain, on estime qu’il serait irrespectueux de la rejoindre. Les dirigeants du club français souhaitent discuter de la proposition de l'UEFA après sa présentation ce lundi (…) Le PSG pense aussi que la compétition européenne ne devrait pas se limiter aux clubs les plus riches et que des équipes plus « petites » comme l’Atalanta, l’Ajax ou Leicester devraient avoir leur chance. Une source parisienne a ajouté : "Nous nous en tenons à la tradition de l’UEFA" », précise le média sportif, qui affirme que le Bayern Munich n'a pas non plus dans l'idée de vite rejoindre l’AC Milan, Arsenal, l'Atlético Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, l'Inter, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham.