PSG : Mbappé ou Haaland, Gilles Favard a tranché

Dans : PSG.

Pour Gilles Favard, Kylian Mbappé ne dominera pas la planète foot comme ont pu le faire Pelé ou Maradona par le passé.

Malgré des statistiques impressionnantes, Kylian Mbappé réalisait un début de saison bien en dessous de ses capacités. À la peine physiquement, l'international français était même critiqué sur son inefficacité devant les cages adverses. Tous ces doutes ont été balayés après la masterclass du Parisien sur la pelouse du Barça. Son triplé retentissant a permis à l'attaquant de revenir au premier plan, jusqu'à recevoir une nouvelle fois les éloges du Roi Pelé en personne. Mbappé héritier du Brésilien ? Si certains comme Arsène Wenger y croient dur comme fer, d'autres spécialistes ont quelques doutes. C'est notamment le cas de Gilles Favard, qui ne voit pas le champion du monde dominer la planète foot au cours des prochaines années.

« Mbappé, le joueur dominant de son époque ? Non ! Haaland est présent. Haaland, il joue dans l’axe, ce n’est pas le cas de Mbappé. Techniquement, il est juste, il est même plus juste que Mbappé. Mbappé, c’est un soliste, un individualiste. Ce n’est qu’un finisseur. J’ai dit non à la question car si Mbappé ne progresse pas, ça va être dur. Avec l’âge, la vitesse se perd. Et la technique, quand un joueur ne l’a pas directement, elle ne se n’acquiert pas. Haaland a déjà cette technique, et il progressera dans ce jeu-là. Je ne dis pas qu’Haaland sera supérieur à Mbappé dans le futur, mais je ne vois pas Mbappé dominer le monde du foot comme Messi, CR7, Pelé ou Maradona l’ont fait… » a déclaré le chroniqueur pour la chaîne l'Equipe. Les deux joueurs se sont distingués de fort belle manière lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions face à Séville et au Barça. Lequel des deux sortira du lot ? Premier élément lors des matchs retours mardi et mercredi prochains.