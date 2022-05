Le PSG reçoit un message subtil de Conte

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Indécis quant à son avenir, Antonio Conte ignore encore s’il restera à Tottenham la saison prochaine. Le manager des Spurs réclame certaines garanties à ses dirigeants. Ces mêmes demandes sont adressées au Paris Saint-Germain.

Où retrouvera-t-on Antonio Conte la saison prochaine ? D’après ses déclarations, le principal intéressé n’a même pas la réponse. Le manager de Tottenham ne cesse de conseiller ses dirigeants sur la manière de retrouver les sommets en Angleterre. Une manière pour lui de poser ses conditions. L’Italien a en effet pris l’exemple de Liverpool avec son coach Jürgen Klopp pour expliquer les étapes à suivre.

Conte aimerait imiter Klopp

« Tottenham comparable à Liverpool quand Jürgen Klopp est arrivé ? Je ne sais pas. Mais si j'étais sûr que ce genre de situation pouvait arriver ici, je signerais un nouveau contrat, a plaisanté Antonio Conte auprès du London Evening Standard. Mais c'était plus facile pour Liverpool. Quand ils ont commencé avec Jürgen, ils avaient une grande équipe, mais pas au niveau de l'actuelle : bien construite avec un grand manager, toujours la même équipe, de gros investissements au mercato. »

« Ils avaient l'espace pour progresser et atteindre ce niveau. Maintenant, selon moi, c'est plus difficile parce que la marge de progression n'est pas si grande, a prévenu l’ancien entraîneur de l’Inter Milan. Pour réduire l'écart, il faut dépenser beaucoup d'argent parce que vous devez recruter des joueurs importants. Il faut s'en rendre compte sinon vous ne réduirez jamais l'écart et vous attendrez toujours un miracle. » Puis la cible du Paris Saint-Germain a mis l’accent sur le temps nécessaire pour mener un projet.

Les 3 options possibles pour le nouvel entraîneur du PSG 👀



🇮🇹 Antonio Conte

🇩🇪 Joachim Löw

🇮🇹 Thiago Motta



(@DiMarzio) pic.twitter.com/WQlpLvaGjh — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 1, 2022

« Si je pourrais rester aussi longtemps que Jürgen Klopp dans un club ? Tout d'abord, cela dépend de la volonté du club. Quand Liverpool a nommé Jürgen il y a 7 ans, ils voulaient construire quelque chose d'important. Pour cela, il vous faut du temps et de la patience, surtout si vous commencez à travailler avec une équipe placée derrière les meilleures positions. Ce n'est pas facile », a conclu Antonio Conte, dans un message également adressé au Paris Saint-Germain, dont les dirigeants ne sont pas réputés pour leur patience.