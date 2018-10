PSG : Mbappé officialise ce choix du PSG, ce n'est pas une surprise

Dans : PSG, Ligue 1.

Buteur contre l’Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions mercredi soir, Kylian Mbappé sera encore l’une des armes principales du Paris Saint-Germain contre Lyon, en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Mais depuis son arrivée dans la capitale française, le champion du monde 2018 n’est pas le leader offensif de son équipe. Et pour cause, un certain Neymar occupe cette place, même si certains ont pensé que cela allait être inversé après le sacre mondial des Bleus, durant lequel Kylian Mbappé a été déterminant.

Interviewé par beIN SPORTS, l’ancien prodige de l’AS Monaco a officiellement clarifié la situation et dévoilé le choix stratégique du PSG. « Le club a choisi son leader, c’est Neymar. Pour l’instant, au PSG, il n’est pas question que je sois le leader. Le club a choisi ». Une décision qui ne surprend pas grand monde mais qui a le mérite de clarifier de manière définitive les rôles de chacun au Paris Saint-Germain. Depuis son replacement au poste de n°10 par Thomas Tuchel il y a quelques matchs, Neymar semble prendre très à cœur son rôle de leader. Et ce sont les défenseurs adverses qui en font les frais, l’ex-star du Barça ayant retrouvé son meilleur niveau…