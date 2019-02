PSG : Mbappé nouveau leader du PSG, il a un gros doute

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce mardi soir sur la pelouse d’Old Trafford, Kylian Mbappé sera attendu au tournant.

Il faut dire qu’avec les absences cumulées de Cavani et de Neymar, l’international français sera l’arme offensive n°1 du Paris Saint-Germain. Il faut néanmoins veiller à ne pas lui donner trop de responsabilités d’un seul coup selon Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps en Equipe de France. Car si le natif de Bondy est assurément un très grand joueur, il serait bon de ne pas oublier qu’il n’a que 20 ans, et que tous les espoirs du PSG ne peuvent pas simplement reposer sur ses épaules…

« Il est dans une très bonne saison où il marque plus d’un but par match de L1. Il a un positionnement beaucoup plus axial, ce qui sera encore davantage le cas avec l’absence de Cavani. Mais Kylian est bon lorsqu’il a de la liberté sur le terrain. Il a besoin d’espace pour s’exprimer et de complicité technique avec ses partenaires. L’absence de Neymar, avec lequel il a une relation très intéressante, est d’ailleurs dommageable pour lui. Il faut qu’il en trouve d’autres. Tout en l’alliant à sa capacité à aller dans les espaces. N’oublions pas qu’il a tout juste 20 ans. Ce qu’il fait est déjà énorme et il ne faut pas lui demander d’être à la fois le leader technique, de marquer des buts, de faire des passes. Il apprend, il progresse mais on attend tellement de lui, encore cette fois-ci car c’est un grand joueur dont on attend qu’il soit décisif dans ce type de rencontre » a confié l’entraîneur adjoint de l’Equipe de France au sujet de Kylian Mbappé, dont la performance sera tout de même déterminante dans l’optique d’un résultat positif à Old Trafford ce mardi soir.