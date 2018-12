PSG : Mbappé n'est pas bon et a le boulard, Daniel Riolo attaque !

Dans : PSG, Ligue 1.

Buteur dimanche contre Bordeaux, Kylian Mbappé n'est pourtant pas apparu sous son meilleur jour avec le Paris Saint-Germain, tout comme cela avait déjà été le cas mercredi en Ligue des champions face à Liverpool. Et même si l'attaquant français du PSG s'apprête probablement à recevoir ce lundi le prix Raymond-Kopa, récompensant le meilleur jeune footballeur du monde, Daniel Riolo estime que Kylian Mbappé ne doit pas échapper aux critiques. Car pour le journaliste de RMC, il est évident que le joueur parisien n'est pas du tout au sommet de son art depuis plusieurs semaines, et même depuis le début de la saison.

Et Daniel Riolo d'y aller de bon coeur. « Kylian Mbappé ce n’est même plus un boulard qu’il a pris ! Cela fait plusieurs matches qu’il est moins bien, mais on n’a pas le droit de le dire. Mbappé tu ne dois pas le toucher, c’est la perle française. Mais même si on ne doit pas le dire, il faut admettre que par rapport à ce qu’il vaut sur le plan du transfert, du salaire, sur tout ce qu’il se dit sur lui, il fait un mauvais début de saison. On va me rétorquer qu’il a marqué 12 buts, mais gardez les vos stats, ce n’est pas si extraordinaire que cela », a lancé un Daniel Riolo plutôt agacé par l'impunité dont bénéficie, selon lui, Kylian Mbappé.