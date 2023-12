PSG ‍: Mbappé n’a plus aucune raison de signer au Real

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec les clubs de son choix à partir de la semaine prochaine. Mais la situation n’inquiète pas ses dirigeants ni l’ancien Parisien Bernard Mendy, persuadé que l’attaquant français a tout ce qu’il faut pour prolonger dans la capitale.

Le Paris Saint-Germain ne panique pas, au contraire. Alors que Kylian Mbappé arrive bientôt à la fin de son contrat, situation qui l’autorise à s’entendre avec le club de son choix à partir de lundi, les dirigeants parisiens se montrent plutôt confiants. Le journal L’Equipe relaye un certain optimiste en interne où l’on constate que l’attaquant français est épanoui au club de la capitale. Certains imaginent même la cible du Real Madrid opter pour une prolongation bien avant le terme de la saison.

Lundi, Kylian Mbappé sera libre de s'engager avec n'importe quel club pour la saison prochaine, comme c'était le cas en début d'année 2022. Le PSG envisage avec optimisme ses chances d'aboutir à une nouvelle prolongation. https://t.co/76yZcBG8IJ pic.twitter.com/p0MGlQeiFF — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 30, 2023

Ce scénario n’étonnerait pas l’ancien Parisien Bernard Mendy, persuadé que Kylian Mbappé n’a plus aucune raison de quitter Paris. « Au-delà d’être supporter du PSG, j’ai encore envie d’y croire à ce projet parisien, a confié le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Aujourd’hui, tout est réuni pour être encore plus fort. Il peut faire plus. Cette année, Luis Enrique est arrivé avec un projet ambitieux dans le jeu. Je pense que les supporters sont très contents de ce qu’il peut apporter. »

Le PSG compatible avec ses ambitions

« Après, il y a eu aussi la cerise sur le gâteau par rapport à son petit frère (Ethan, entré face à Metz pour sa première en L1, ndlr) lors de son anniversaire, a rappelé l’ex-latéral droit. Il y a eu aussi les arrivées de Dembélé et Kolo Muani. Je pense qu’il y a aussi d’autres arrivées derrière. Ça reste des bons joueurs. Le PSG, un frein pour marquer l'histoire du football ? Mais tu penses qu’il ne peut pas marquer l’histoire du football en gagnant la Ligue des Champions avec le PSG ? » A l'heure actuelle, il est bien difficile de deviner où en est Kylian Mbappé dans sa réflexion.