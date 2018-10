PSG : Mbappé n°1 mondial ? Cet agent dit non et le prouve

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Pour beaucoup, Kylian Mbappé mérite de remporter le Ballon d’Or grâce à ses performances avec le PSG, mais surtout avec les Bleus en Russie.

Certains observateurs vont plus loin, sous-entendant clairement que l’international tricolore est déjà le meilleur joueur du monde. Ce n’est pas l’avis de Dario Canovi, agent proche du club de la capitale pour notamment être l’agent de Thiago Motta. Interrogé par RMC Sport, l’Italien a justifié ses propos, expliquant que trois joueurs étaient encore au-dessus du natif de Bondy : Cristiano Ronaldo évidemment, Lionel Messi… et Neymar.

« Mbappé est-il actuellement le meilleur joueur du monde en ce moment ? Non. Pour moi, Messi reste le meilleur du monde, malgré sa blessure. Ensuite, il y a Neymar qui est plus proche d’un joueur comme Ronaldo. Mais, Mbappé est cependant un joueur extraordinaire et il n’a que 19 ans. Il a tout pour devenir le numéro 1 à l’avenir » a confié Dario Canovi, pour qui il est écrit que Kylian Mbappé sera vite le n°1 mondial. Mais patience car pour l’heure, il est peut-être dans le top 5. Mais pas (encore) plus haut.