PSG : Mbappé mon amour, Madrid fait les yeux doux à Kylian

Par Alexis Rose

Auteur d’une première partie de Coupe du Monde tout bonnement fantastique avec l’équipe de France, Kylian Mbappé continue de faire tourner la tête du Real Madrid qui rêve toujours de la star du PSG.

Qui va pouvoir stopper Kylian Mbappé durant le Mondial au Qatar ? Les adversaires des Bleus se posent toujours la question. Parti sur la lancée de sa Coupe du Monde 2018, l’attaquant français est probablement le meilleur joueur de la compétition pour le moment. Buteur à trois reprises en phase de groupes, la star de 23 ans a marqué de son empreinte le huitième de finale des Bleus dimanche contre la Pologne avec un doublé et une passe décisive pour Giroud (3-1). Encore meilleur avec la France qu’avec le PSG cette saison, ce qui n'est clairement pas rien, Mbappé continue en tout cas de faire rêver tous les plus grands clubs européens, et notamment le Real Madrid.

À Madrid, Florentino Pérez continue de croire à l’arrivée du gamin de Bondy, qui semble être toujours aussi fort dans les grands rendez-vous. Une faculté à se transcender quand les matchs sont capitaux qui impressionne au sein de la Maison Blanche, où on aime ce genre de joueurs. Au point de changer d'avis, et de finalement tenter une nouvelle fois sa chance en fin de saison quand Mbappé n'aura plus qu'un an de contrat avec le PSG ? Le média local Defensa Central, très proche de Florentino Pérez, le laisse clairement entendre, même si le président madrilène semblait il y a peu encore ne pas avoir digéré ce nouvel échec.

Le Real Madrid rêve toujours de Mbappé

« On a longtemps négocié la signature de Mbappé l’été dernier, mais il a changé d'avis. Je pense que c'était à cause de la pression. Ce qu’ont fait deux présidents de la République et la maire de Paris, ce n'est pas normal. La vie prend mille tournures. Je lui souhaite le meilleur, c'est un grand joueur et je suis sûr qu'il va apporter beaucoup de joie à beaucoup de gens. Je ne veux rien de mal pour lui. Mais j'ai cru au rêve. Si quelqu'un me dit maintenant de signer Mbappé, je lui dirai de se calmer, que la vie n'est pas encore terminée », avait notamment lancé le président du Real sur El Chiringuito. En laissant la porte ouverte à Kylian, Mbappé, si l'on en croit Defensacentral.com, Pérez sait qu’il laisse des chances à son club pour recruter le génie français un peu plus tard via un transfert qui dépassera allègrement les 100 et pourquoi pas 200 millions d'euros.

Surtout si l'attaquant français continue sur sa lancée dans cette Coupe du monde, où il fait des merveilles dans la finition et inspire le plus grand respect. Considéré régulièrement par les consultants de tous les pays comme le meilleur joueur actuel, Kylian Mbappé brille et tout ce qui brille intéresse au plus haut point le Real Madrid. De quoi faire pardonner les échecs dans les discussions des années précédentes, et mettre sur pied un transfert que le PSG ne compte en tout cas pas envisager une seule seconde. Et pour rappel, avec encore un an et demi de contrat minimum avec le club de la capitale, Kylian Mbappé n'est, cette fois-ci, pas encore décideur de son avenir.