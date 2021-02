PSG : Mbappé-Messi-Neymar ? Paris pas assez riche pour Riolo

Dans : PSG.

Alors que Neymar va prochainement prolonger, le PSG rêve d'aligner un trio formé du Brésilien, de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

La prolongation de Neymar pour quatre saisons supplémentaires est en très bonne voie, et les dirigeants parisiens vont désormais pouvoir s'attaquer aux dossiers suivants : conserver Kylian Mbappé, et tenter d'attirer Lionel Messi et Sergio Ramos. Si le défenseur espagnol donnerait sa priorité à Manchester United en cas de départ du Real, la venue de l'Argentin semble plus réalisable à l'heure actuelle. Toutefois, le PSG devra mettre la main au porte-monnaie. Nasser al-Khelaïfi réfléchit même déjà à certains moyens de contourner le fair-play financier d'après la Gazetta Dello Sport. Malgré tout, Daniel Riolo, consultant pour RMC, s'interroge sur la capacité du club de la capitale à financer un tel trio.

« La prolongation de Neymar, que ça pousse Mbappé à rester ? Peut-être. Mais je ne crois pas que dans la réflexion de Mbappé, qui dure, il y ait eu l'idée que Neymar allait s'en aller. On le sait depuis longtemps que Neymar va rester au PSG. Je ne crois pas que ce soit une donnée qui influe totalement sur la décision de Mbappé. Est-ce que ça va le motiver, parce que tout le monde annonce que Messi va arriver et que la dream team serait au PSG ? Peut-être. Mais le PSG peut-il se permettre de payer les trois ? C'est la grande question des jours et semaines à venir » a déclaré le consultant. Dans un contexte économique rendu encore plus difficile par l'imbroglio autour des droits TV de la Ligue 1, le PSG devra certainement vendre de nombreux joueurs s'il veut réussir à former ce trio magique. Des noms tels que Draxler, Gueye, Icardi ou encore Di Maria pourraient être sacrifiés.