PSG : Incroyable, le Real a réellement renoncé à Mbappé !

Le Real Madrid ne compte pas recruter Kylian Mbappé, et penche désormais clairement pour Erling Haaland, annonce Marca.

« Et quand tout sera fini, le Real Madrid cherchera un numéro 9 ». Pour Marca, plus grand quotidien sportif du pays, le Real Madrid voit déjà plus loin que la fin de l’épidémie et la reprise de la saison. C’est l’avenir et le prestige de la Maison Blanche qui se joue dans les prochains mois, avec le désir de Socios de rêver à nouveau en ayant un leader d’attaque jeune et charismatique. Si Karim Benzema tient bien évidemment la route, il ne représente pas l’avenir et le monde du football est sans pitié pour cela. Les tentatives récentes pour confier les clés de l’attaque à Mariano Diaz et Jovic sont déjà considérées comme des échecs. Il faut dès lors trouver la perle rare.

#LaPortada 📰 ...Y cuando todo esto pase, el Madrid buscará un 9 https://t.co/BtGkp5K1EX — MARCA (@marca) 24 mars 2020

Tous les regards se tournent donc vers Kylian Mbappé, la pépite française déjà championne du monde, qui rêve du Real Madrid et d’évoluer enfin en pointe, et dont Zidane est un grand admirateur également. Et pourtant, l’entraineur français va très certainement se voir proposer Erling Haaland. En effet, si l’achat de Kylian Mbappé est toujours considéré comme la grande oeuvre à mener à bout, l’objectif est désormais repoussé à 2021, car Florentino Pérez estime qu’il est impossible de voir Nasser Al-Khelaïfi craquer dès cet été pour son attaquant français. Résultat, aller chercher le buteur norvégien de Dortmund pour un montant de 75 ME. Même si dans cette opération, c’est plus les négociations avec Mino Raiola, l’agent d’Haaland, que le montant de l’opération qui semble faire peur au Real Madrid. Cela peut se comprendre.