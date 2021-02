PSG : Neymar, Mbappé, Messi… Al-Khelaïfi va contourner le FPF

Dans : PSG.

Bien parti pour prolonger le contrat du Brésilien Neymar, le Paris Saint-Germain ne compte pas en rester là. Le club de la capitale espère ensuite obtenir la nouvelle signature de Kylian Mbappé, puis convaincre le Barcelonais Lionel Messi.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à frapper fort. Selon le journaliste brésilien Marcelo Bechler, Neymar va prolonger son contrat avec le champion de France. Notre confrère annonce un nouveau bail jusqu’en 2026 assorti d’un salaire inchangé, à savoir 30 millions d’euros nets par an. Il s’agira déjà d’un sacré message envoyé aux concurrents européens. Et ce n’est que le début du plan prévu par la direction francilienne. On sait que le pensionnaire du Parc des Princes espère également convaincre Kylian Mbappé de se réengager sur la durée. L’attaquant français réfléchit encore et réclame des garanties sportives. Alors nul doute que la signature imminente de son coéquipier représentera un bel argument.

Le Paris Saint-Germain pourrait donc prolonger ses deux stars et ainsi les présenter à Lionel Messi en cas de départ du FC Barcelone. Car la perspective de retrouver son ami ne laissera pas l’Argentin insensible, surtout si l’occasion de former un trio avec le champion du monde s’offre à lui. Mais comment les dirigeants parisiens comptent-ils éviter les foudres de l’UEFA avec ces trois joueurs dans leur effectif ? A en croire La Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain mise sur les revenus de sponsors et en marketing pour respecter le fair-play financier. Il est effectivement précisé que Messi a généré environ 600 millions d’euros au Barça. Mais le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi ne serait pas totalement serein, son plan reposant sur une amélioration de la situation sanitaire…