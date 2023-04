PSG : Mbappé-Messi, la France va bientôt pleurer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A l’image du troisième but inscrit par le Paris Saint-Germain face à Lens (3-1) samedi, Kylian Mbappé et Lionel Messi partagent une belle complicité sur le terrain. Les deux attaquants ont toujours fait preuve d’altruisme et forment le duo le plus impressionnant de Ligue 1.

Alors qu’il vit peut-être ses derniers mois au Paris Saint-Germain, Lionel Messi se régale encore. Impliqué sur le but de Kylian Mbappé face à Lens samedi, l’Argentin a aussi été à la conclusion d’une superbe talonnade décisive de la part du Français. Preuve que les deux coéquipiers partagent une réelle complicité sur le terrain. Ce que confirment les statistiques.

En effet, depuis l’arrivée de la Pulga dans la capitale à l’été 2021, l’ancien Monégasque lui a délivré sept passes décisives en Ligue 1. Aucun autre duo ne fait mieux sur la période. Et pour cause, la meilleure stat inverse tout simplement l’association puisque Lionel Messi a donné 16 offrandes à l’international tricolore ! Ces chiffres n’étonneront pas Guy Lacombe, dithyrambique dans son analyse du choc remporté samedi.

« La L1 et la France ont de la chance »

« Ce sont encore ces deux grands joueurs qui font la différence, a commenté l’ancien entraîneur parisien dans L’Equipe. C'est surtout sur ces matches-là que le PSG a besoin d'eux. Ils sont sur le premier et le troisième. Ces deux buts sont exceptionnels. Il y a le jeu avant, ça joue bien collectivement, puis les deux entrent en scène pour la conclusion. En une touche, avec la technique et la vitesse des deux, c'était trop rapide pour Lens. »

« Le troisième but ? On est encore dans l'exceptionnel dans la construction et la conclusion, a encensé Guy Lacombe. La talonnade de Mbappé et Messi pour finir. On peut dire ce que l'on veut mais la L1 et la France ont la chance d'avoir deux joueurs de cette dimension ! » Sans pression jusqu’à la fin de la saison, les deux finalistes du Mondial 2022 ont encore quelques matchs pour (se) régaler. Avant le probable départ de l'ex-Blaugrana.