PSG : Mbappé meilleur joueur du monde, il a tranché

Par Corentin Facy

Buteur contre l’Australie et auteur d’un doublé face au Danemark, Kylian Mbappé réalise un début de Coupe du monde sensationnel.

Excellent avec le PSG avant le Mondial, Kylian Mbappé confirme au Qatar son début de saison colossal. Auteur de trois buts et d’une passe décisive en deux matchs de groupes, l’attaquant de 23 ans aura l’occasion de soigner ses statistiques face à la Tunisie mercredi puisque malgré un large turn-over, Kylian Mbappé a de grandes chances d’être titulaire. Au-delà de faire grimper sa cote auprès des supporters de l’Equipe de France, le buteur du Paris Saint-Germain choque le monde entier grâce à ses performances remarquables. Interrogé par The Athletic, le légendaire Alan Shearer (379 buts en Premier League) a chanté les louanges de Kylian Mbappé. Et nul doute que les propos de l’ancien attaquant de l’Angleterre et de Newcastle vont ravir l’international tricolore.

Alan Shearer sous le charme de Kylian Mbappé

« Je considère que c’est un privilège de pouvoir profiter du talent de Kylian Mbappé. C’est un buteur formidable, il est arrivé au Qatar en pleine forme. J’aurais aimé jouer avec lui. C’est un buteur complet avec une carrure de sprinter, il n’a aucune faiblesse techniquement. C’est le meilleur au monde en ce moment. Il est la principale raison pour laquelle la France a une chance de soulever à nouveau le trophée au Qatar dans trois semaines, malgré l’absence de ses nombreux tauliers » a lancé Alan Shearer, pour qui Kylian Mbappé n’a actuellement pas d’égal dans le monde malgré la concurrence de joueurs tels que Karim Benzema, Neymar, Lionel Messi ou encore Sadio Mané. Reste maintenant à voir si, comme le pressent Alan Shearer, Kylian Mbappé parviendra à conserver ce niveau de jeu exceptionnel pour mener l’Equipe de France vers un second titre consécutif de champion du monde. C’est tout ce que les Français souhaitent après avoir fêté le titre mondial en 2018.