PSG : Mbappé malmené, l'ingratitude des Français choque

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déçu de ses dirigeants, Kylian Mbappé souhaite quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. L’attaquant français ne cesse d’afficher ses états d’âme et commence à agacer de nombreux observateurs. Mais pour le consultant Didier Drogba, la star parisienne ne mérite pas un tel traitement.

Quelques mois après sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé regrette déjà sa décision. L’attaquant du Paris Saint-Germain veut partir dès cet hiver, et pas seulement à cause des promesses non-tenues par sa direction. Sans parler du recrutement incomplet, l’international tricolore a encore moins apprécié les révélations de Mediapart, selon lesquelles le club francilien aurait mené une campagne de dénigrement contre lui sur les réseaux sociaux. Un nouveau feuilleton lassant pour les supporters et observateurs du Paris Saint-Germain, également agacés par le comportement du Parisien sur le terrain.

Quand Didier Drogba nous dit des vérités sur Kylian Mbappé.



pic.twitter.com/631IWEg7QS — Mookie (@MookieBarbu) October 13, 2022

Toutes ces critiques sont pourtant sévères d’après Didier Drogba qui dénonce une certaine ingratitude. « Si aujourd'hui c'était Cristiano Ronaldo qui était dans cette posture-là, personne ne crierait au scandale, a réagi l’ancien Marseillais sur RTL. Je pense que ce que Kylian Mbappé demande, c'est un peu de respect. N'oubliez pas qu'il est jeune, donc des erreurs, des petites erreurs, il va en commettre. Mais il faut quand même être clément avec lui : c'est quelqu'un qui représente la France, qui est champion du monde, qui vous a donné une Coupe du monde. »

Drogba ne comprend pas

« Trop de critiques contre lui ? Mais c'est normal, c'est aujourd'hui un des meilleurs au monde. C'est normal. Il apprend à vivre avec aussi. Après, souvent on s'étonne quand les meilleurs joueurs français partent jouer à l'étranger, on n'est pas content. Aujourd'hui, il y en a un qui a décidé de rester et on lui tombe dessus. Je trouve ça un peu paradoxal », s’est étonné l’Ivoirien, surpris par la faible popularité de Kylian Mbappé depuis quelques semaines.