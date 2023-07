PSG ‍: Mbappé, la star la moins chère du Real Madrid ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé a refusé de discuter avec l’Arabie Saoudite. Le vice-capitaine du PSG n’a que le Real Madrid en tête, la question est maintenant de savoir s’il rejoindra l’Espagne cet été ou dans un an en tant que joueur libre.

Au cœur d’un interminable feuilleton durant ce mercato estival, Kylian Mbappé a fait l’objet d’une offensive de l’Arabie Saoudite au cours des dernières heures. Les dirigeants d’Al-Hilal étaient d’ailleurs à Paris hier et leur objectif était de présenter leur projet à la star française alors qu’ils étaient prêts à offrir 300 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour acheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé.

Le capitaine de l’Equipe de France a catégoriquement refusé de rencontrer les dirigeants saoudiens. Son avenir s’écrit donc toujours en pointillés, entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Tout dépend maintenant de Florentino Pérez et de sa volonté (ou non) de payer un transfert pour avoir Kylian Mbappé dès cet été… ou d’attendre juin 2024 pour recruter l’ancien Monégasque en tant que joueur libre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Pour le célèbre streameur espagnol Ibai Llanos, qui réunit plus de 11 millions de followers sur les réseaux sociaux, il ne fait aucun doute que le Real Madrid va dégainer une offre au PSG d’ici la fin du mercato. « Les gens ne réalisent pas mais une signature de Kylian Mbappé au Real Madrid serait rentabilisée en une seule journée ! » a d’abord lancé le streameur espagnol avant de comparer la potentielle arrivée du Parisien à Madrid avec celle de Cristiano Ronaldo en 2009.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

« A ce jour, CR7 est la star la moins chère de l’histoire du Real Madrid, avec tout l’argent qu’il a généré. S’il vient à Madrid, Kylian Mbappé deviendra à son tour le joueur le moins cher de l’histoire du Real Madrid. Les stars qui coûtent cher au Real, ce sont les joueurs payés une blinde et qui ne jouent pas comme Hazard » détaille l’insider. Le tout est maintenant de savoir si Florentino Pérez se laissera tenter par un transfert de Kylian Mbappé dès cet été alors que son plan initial était de le recruter gratuitement dans un an, lorsqu’il sera libre.

Le coup de pression de Ancelotti pour Mbappé

Le Real Madrid est en tout cas en position de force et Carlo Ancelotti a mis davantage de pression sur le PSG et sur le clan Mbappé après la victoire de son équipe face à Manchester United cette nuit en match amical. « L’effectif est très bien comme ça. Nous sommes au complet » a indiqué le coach du Real, ravi par le succès de ses joueurs grâce à des buts de Bellingham et de Joselu… deux recrues offensives. De quoi jeter le doute sur l’envie du Real Madrid d’investir dès cet été sur Mbappé.