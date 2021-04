PSG : 3/10, mais où était le grand Mbappé ?

Dans : PSG.

En dehors d’un Di Maria intenable, Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas réussi à répondre aux attentes lors de cette demi-finale face à Manchester City.

L’attaquant français en a pris pour son grade dans la presse, avec une note de 3/10 récoltée, que ce soit dans Le Parisien ou dans L’Equipe. Avec à chaque fois, quelques commentaires salées sur la déception que sa prestation a provoqué. Aucune occasion franche à se mettre sous la dent, des adversaires jamais éliminés, des mauvais choix et des complaintes physiques en seconde période, le champion du monde 2018 a montré son mauvais visage. Son agacement également, puisqu’il n’a pas hésité à vilipendé l’arbitre en fin de rencontre, passant tout proche du carton jaune. Une vraie déception pour Dominique Sévérac, le suiveur du PSG pour Le Parisien, qui n’a pas retrouvé le Mbappé qui avait porté le Paris SG sur ses épaules lors des tours précédents.

« Isolé à la pointe de l’attaque parisienne, bien serré par John Stones et Ruben Dias, le meilleur buteur parisien de la saison (37 réalisations) a raté sa demi-finale aller face à Manchester City. C’est rare, et d’autant plus surprenant que depuis le début de ces phases finales de la C 1, le champion du monde s’est montré décisif quasiment à chacune de ses sorties. L’homme aux semelles de vent n’a jamais survolé les débats et a certainement livré la plus pâle de ses copies dans cette compétition. Il faut rendre grâce au duo Stones - Dias d’avoir réussi là où des pointures comme Piqué, Alaba ou Boateng ont échoué lors des tours précédents », a souligné Dominique Sévérac, pour qui City a réussi à contenir Mbappé malgré la relative lenteur de sa charnière défensive. Une performance à oublier pour l’attaquant du PSG, ou plutôt à bien garder en tête pour montrer un autre visage la semaine prochaine à Manchester.