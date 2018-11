PSG : Mbappé fait un aveu après son match moyen contre Liverpool

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Blessé à l’épaule face à l’Uruguay en match amical une semaine plus tôt, Kylian Mbappé ne semblait pas soucieux par rapport à ce pépin avant le match face à Liverpool. Mais sur le terrain, l’attaquant français a semblé peu à l’aise, gêné dans certains de ses gestes, en plus de quelques mauvais choix offensifs qui ont même provoqué quelques petits sifflets. Le champion du monde s’en est offusqué, avant d’être remplacé par Thomas Tuchel. Après ce match face aux Reds, Kylian Mbappé a reconnu qu’il souffrait toujours de sa contusion à l’épaule, et a surtout bien fait comprendre qu’il allait désormais se faire soigner correctement afin d’oublier ce problème de manière radicale.

« Je voulais à tout prix jouer ce match. Maintenant que la rencontre est passée, on va discuter avec le staff médical. Et on va faire un point sur le calendrier, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier : il va falloir se soigner pour ne pas que ça s'aggrave. Mais on va faire le point », a prévenu le buteur du Paris Saint-Germain, qui se range donc dans la case des joueurs très incertains pour le match de dimanche face à Bordeaux. Mais les supporters parisiens ne lui en voudront pas, et espèreront surtout le revoir en grande forme pour la rencontre à Belgrade dans deux semaines.