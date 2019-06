PSG : Mbappé fait son mercato, Lyon est concerné

Dans : PSG, OL, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison époustouflante en Ligue 1, Kylian Mbappé veut « plus de responsabilités » au Paris Saint-Germain.

Depuis plus de deux semaines, les propos de l’international français lors des trophées UNFP ont été décortiqués, et on a bien compris que tout cela était avant tout une affaire de positionnement, le natif de Paris ayant la volonté d’évoluer dans l’axe de l’attaque. Mais visiblement, il souhaite également avoir son mot à dire sur le mercato. En tout cas, il ne se gêne pas pour glisser quelques conseils à Nasser Al-Khelaïfi à l’aube de l’ouverture du marché des transerts.

Ainsi, selon les informations obtenues par Soccer Link, Kylian Mbappé a soufflé le nom de Tanguy Ndombele à sa direction. « L’attaquant français a aussi signifié à sa direction qu’il attendait des renforts de taille durant le mercato de cet été comme Tanguy Ndombele qu’il apprécie à la fois sur et en dehors du terrain » explique le média, qui affirme que Kylian Mbappé fait le forcing pour convaincre Paris de miser sur Tanguy Ndombele. Reste qu’au milieu de terrain, le club de la capitale a d’autres pistes et notamment celle menant à Allan, lequel reste la priorité absolue du PSG.